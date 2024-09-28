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İsrail'in Cebeli Lübnan'a saldırısında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İsrail'in resmi haber ajansını aktardığı bilgiye göre, Lübnan'ın Şuf bölgesini hedef alan hava saldırısında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Dünya
  • 28.09.2024 11:34
  • Giriş: 28.09.2024 11:34
  • Güncelleme: 28.09.2024 11:34
Kaynak: AA
İsrail'in Cebeli Lübnan'a saldırısında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Fotoğraf: AA

İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesini hedef alan hava saldırısında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Şuf bölgesini hedef alan hava saldırısında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesini hedef aldığı hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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