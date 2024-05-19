Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kaldı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 12:10
  • Giriş: 19.05.2024 12:10
  • Güncelleme: 19.05.2024 12:11
Kaynak: AA
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kaldı

İsrail ordusunun bir süredir çevresine yoğun saldırılar düzenlediği, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, "Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi, İsrail ordusunun tehditleri ve hastane çevresini bombalaması neticesinde hizmet dışı kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne de topçu mermileriyle saldırı düzenlediği kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol