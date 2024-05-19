İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kaldı
Kaynak: AA
İsrail ordusunun bir süredir çevresine yoğun saldırılar düzenlediği, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı bildirildi.
Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, "Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi, İsrail ordusunun tehditleri ve hastane çevresini bombalaması neticesinde hizmet dışı kaldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne de topçu mermileriyle saldırı düzenlediği kaydedildi.