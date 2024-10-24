İsrail'in Cibaliya'ya saldırısında 150'den fazla kişi öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 150’den fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde "korkunç" bir katliam yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in bombardımanında 150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı, saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği" ifade edildi.

İsrail ordusunun, En-Neccar, Ebu el-Avf, Selman, Hicazi, Ebu el-Kumsan, Akl ebu Raşid, Ebu et-Tarabiş, Zakul ve Şalan ailelerine ait evleri bombaladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki yerleşim bölgesinin tamamını bombaladığı, Filistinlilerin yaralıların taşınması için imdat çağrıları yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma ve sağlık hizmetlerinin çalışmalarını engellemesi sonucu ölü ve yaralıların naklinde büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.