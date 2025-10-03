"İsrail'in el koyduğu teknelerdeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için girişimler sürüyor"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince Küresel Sumud Filosu'nda el konulan teknelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor.

Bakanlık kaynakları, gerekli tüm diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirterek, İsrail’deki dini bayramlar nedeniyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanabileceğini ifade etti.

Kaynaklar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının önümüzdeki günlerde serbest bırakılmalarının beklendiğini kaydetti.

Ayrıca, vatandaşların bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.