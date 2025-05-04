İsrail'in en uzun 2 kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (AA) - İsrail'in güney kesimlerinde etkili olan sel felaketi nedeniyle ülkenin en uzun 2 kara yolunda bazı noktaların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, güneyde etkili olan sel nedeniyle 90 numaralı kara yolunun birkaç noktadan trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

480 kilometre uzunluğuyla İsrail'in en uzun yolu olan söz konusu kara yolu, kuzeyde Lübnan sınırından başlayıp Ürdün Vadisi, Ölü Deniz'in batı kıyısı, Araba Vadisi ve güneydeki Eilat'a kadar uzanıyor.

Açıklamada, hava koşulları nedeniyle güneydeki 40 numaralı kara yolunun da trafiğe kapatıldığı kaydedildi. 40 numaralı karayolu da 302 kilometre uzunluğuyla İsrail'in 2'nci en uzun yolu olma özelliği taşıyor. Ülkenin orta kesiminden başlayıp güneye kadar uzanıyor.

İsrail, 30 Nisan'da da yangınlara teslim olmuştu. Tel Aviv ile Batı Kudüs arasındaki ormanlık arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

Batı Kudüs çevresindeki yerleşim bölgelerine kadar ulaşan ve 30 saatten fazla süren yangın, 20 bin dönümün üzerinde alanın kül olmasına neden olmuştu.