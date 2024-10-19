İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 5 Filistinli öldü
İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde bulunan bir eve düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Meğazi Mülteci Kampı'nda içinde insanların bulunduğu bir evi hedef aldı.
Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirirken enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.
İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.