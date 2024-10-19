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İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 5 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde bulunan bir eve düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Dünya
  • 19.10.2024 08:54
  • Giriş: 19.10.2024 08:54
  • Güncelleme: 19.10.2024 09:00
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 5 Filistinli öldü
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Meğazi Mülteci Kampı'nda içinde insanların bulunduğu bir evi hedef aldı.

Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirirken enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

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