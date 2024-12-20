İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Mamadani Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Cibaliya Nezle bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Saldırıda, ölen ve yaralananlar Mamadani Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 206 Filistinli öldü, 107 bin 512 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.