İsrail'in Gazze'de bir evi hedef alması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.
Yerel kaynakların AA'ya verdikleri bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.
Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
Sivil savunma ekiplerinin evin enkazında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.