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İsrail'in Gazze'de bir evi hedef alması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 30.11.2024 11:23
  • Giriş: 30.11.2024 11:23
  • Güncelleme: 30.11.2024 11:23
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'de bir evi hedef alması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynakların AA'ya verdikleri bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Sivil savunma ekiplerinin evin enkazında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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