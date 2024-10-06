İsrail'in Gazze'de bir okul ve camiye düzenlediği bombardımanda 24 Filistinli öldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okul ile camiyi bombaladı, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yanındaki Aksa Şehitleri Camisi ile kentin Ez-Zavayide beldesindeki İbn Rüşd Okulu'nu bombalayarak "iki vahşi katliam" gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in söz konusu iki saldırısında 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 93 Filistinlinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu iki vahşi katliam; işgal ordusunun son 48 saat içinde Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerindeki 27 ev, okul ve sığınma merkezinde gerçekleştirdiği katliamların ardından geldi. Bu korkunç bombardımanlarda onlarca kişi öldü ve yaralandı."