İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Şabiye Kavşağı yakınında bir binayı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yakınında bombalanan bir evin enkazından 2 kişiye ait cansız beden çıkarıldığı belirtildi.

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve keşif uçaklarıyla saldırı düzenlediğini, saldırıda Muhammed İsmet Şahin isimli Filistinlinin öldüğünü kaydetti.