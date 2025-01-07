İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda biri kadın 6 sivil öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi ve toplanan vatandaşları hedef aldığı saldırılarda biri kadın 6 sivilin hayatını kaybettiği, 13'ünün de yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı.

Filistinli "Abdülhadi" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda ölen 3 sivilin cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

ÇOCUKLAR YARALANDI

Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi yönetimi de İsrail'in söz konusu eve düzenlediği saldırıda bir kadının cansız bedeni ile yaralanan çoğu çocuk 13 kişinin hastaneye ulaştığını belirtti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde toplanan bir grup vatandaşı hedef alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun vatandaşlara insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.