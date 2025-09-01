İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alması Lübnan'da protesto edildi

Lübnan'daki gazeteciler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde medya mensuplarını hedef almasını kınamak ve Gazze'deki gazetecilerle dayanışmak amacıyla gösteri düzenledi.

Gazeteciler, başkent Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Gösteriye gazetecilerin yanı sıra medya, hukuk kuruluşlarının ve sendikaların temsilcileri katıldı.

Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğrafları ve üzerinde "İsrail gazetecileri öldürüyor", "Hakikat, gazetecilerin kanı ve özgürlüğün mürekkebiyle yazılır" yazılı dövizler taşıdı.

Basın çalışanlarına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini ifade eden göstericiler, İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Basın ve Yazarlar Sendikası Başkanı Avni el-Kaaki, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in gazetecilere yönelik katliamlarını kınadı.

Kaaki, gazetecileri hedef alan saldırıların durdurulmasını isteyerek faillerinin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini ifade etti.

Foto Muhabirleri Sendikası Başkanı Ali Alluş da İsrail ne kadar ağır suçlar işlerse işlesin gazetecilerin İsrail'e karşı doğru yerde durma konusunda kararlı olduğuna dikkati çekti.

"Basın şehitlerinin" İsrail'in suçlarını açığa çıkardığını vurgulayan Alluş, "Biz, bu vahşi siyonist suç karşısında sessiz kalan birçok uluslararası insan hakları ve medya kuruluşundan daha onurlu olduklarını kanıtlayan şehitlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA 247 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 247 gazeteci hayatını kaybetti.