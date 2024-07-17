İsrail'in Gazze'de gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda en az 10 Filistinli öldü

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 285. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bombalanan bir evde 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Abdullah Azzam Camii'ni bombaladığı, saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü ve 15'inin yaralandığı ifade edildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki İhsan Camii'nin yanında bir binanın vurulması sonucu en az 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı paylaşılan haberde, İsrail'in Gazze kentinde Tel el-Hava Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.