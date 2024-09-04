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İsrail'in Gazze'de gün boyu devam eden saldırılarında 26 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sabahtan beri devam eden saldırılarında 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güncel
  • 04.09.2024 01:03
  • Giriş: 04.09.2024 01:03
  • Güncelleme: 04.09.2024 01:05
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'de gün boyu devam eden saldırılarında 26 kişi öldü
AA

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in salı günü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneydeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Deyr el-Belah'ta, Beric Mülteci Kampı'nda, Han Yunus'ta ve Refah kentinde can kaybının yaşandığını aktaran Basal, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 26 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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