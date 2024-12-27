İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı İHA saldırısında bir Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli öldü, bazı kişiler yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'in kuzeydeki Cibaliya bölgesinde toplanan vatandaşları insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını belirtti.

Görgü tanıkları, söz konusu saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, bazı kişilerin yaralandığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları da Deyr el-Belah kentinde daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.