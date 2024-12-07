İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda 5 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah ve Deyr el-Belah kentlerinde sivilleri ve konutları hedef aldığı saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine Filistinlilerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları sürdürüyor.

Aksa Şehitleri Hastanesinin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail keşif uçağının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'taki Nahil Caddesi'nde bir apartman dairesini bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, İsrail keşif uçağının, Refah kentinin doğusunda un arayan bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda ölen 3 Filistinlinin naaşlarının ise Han Yunus kentinin doğusundaki Avrupa Gazze Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 664 Filistinli öldü, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.