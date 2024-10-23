Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okulu hedef alması sonucu 3 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 23.10.2024 14:24
  • Giriş: 23.10.2024 14:24
  • Güncelleme: 23.10.2024 14:24
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okulu hedef alması sonucu 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu, ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, AA muhabirin yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Ez-Zehra Okulu'nu hedef aldığını ve okulda binlerce yerinden edilen Filistinlinin bulunduğunu aktardı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden bir kaynak da İsrail ordusunun yerinden edilenlerin sığındığı okula yönelik saldırısında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ile yaralıların hastaneye getirildiğini söyledi.

BirGün'e Abone Ol