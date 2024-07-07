İsrail'in Gazze'deki bir okula yönelik saldırısında 4 kişi öldü
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir okulu hedef alması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinin batısında yüzlerce Müslüman ve Hristiyan sığınmacının kaldığı "Kutsal Aile" Okulunu bombaladı.
Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada da ekiplerin, saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesine ulaştığı duyuruldu.