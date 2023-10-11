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İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 BM çalışanı öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarında 9 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dünya
  • 11.10.2023 15:11
  • Giriş: 11.10.2023 15:11
  • Güncelleme: 11.10.2023 15:14
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 BM çalışanı öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 9 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNWRA İletişim Direktörü Juliette Touma, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Çatışma zamanları da dahil sivillerin korunmasının önemi çok büyüktür" ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarında 9 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiğini belirten Touma, bölgede sığınağa çevirdikleri 18 UNRWA okulu ve Gazze'deki merkezlerinin de İsrail bombardımanlarında hasar gördüğünü sözlerine ekledi.

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