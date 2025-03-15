İsrail'in Gazze'deki İHA saldırısında 3'ü gazeteci 9 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü gazeteci, 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Beyt Lahiya'ya insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında saldırı sonucu 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralanarak Endonezya Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

İNSANİ YARDIM SÜRECİNİ TAKİP EDİYORLARDI

Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezi'nden (PJPC) yapılan açıklamada ise İHA saldırısında, evleri yıkılan Filistinlilere çadır dağıtan yardım görevlileri ve gazetecilerin hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin 3'ünün insani yardım sürecini takip eden gazeteciler olduğu aktarıldı.

Gazetecilerin hedef alınmasının, "İsrail'in Gazze'de yaşananların öğrenilmesini engelleme çabası ve savaş suçu olduğu" vurgulanan açıklamada uluslararası topluma saldırıyı kınama ve soruşturma çağrısı yapıldı.