İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 20 kişi öldü
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir yerleşim alanını hedef alması sonucu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanına şiddetli hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Sağlık kaynakları, saldırıdan sonraki ilk saatlerde ambulans ve sivil savunma ekiplerinin 20 kişinin cansız bedenine ulaştığını, enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.