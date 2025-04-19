İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürüyor: Can kaybı 51 bin 157'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 1.5 yıldır sürerken tespit edilebilen can kaybı sayısı 51 bin 157'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 51 bin 157’ye, yaralı sayısının ise 116 bin 724’e yükseldiği ifade edildi.

Son olarak dün gece Han Yunus şehrinde bulunan ev ve çadırlara saldıran İsrail, en az 45 kişiyi daha katletti.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZMUŞTU

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1652 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 391 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.