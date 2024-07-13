İsrail'in Gazze işgali: İsrail ordusu, ölen asker sayısını güncelledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü duyurdu. Buna göre Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 682 İsrail askeri öldü. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 binden fazla Filistinli katledildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde 11 Temmuz'daki çatışmalarda Alon Tugayı'ndan 33 yaşındaki Çavuş Valeri Chapunov'un öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun açıkladığı verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 İsrail askeri öldürüldü.

38 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.