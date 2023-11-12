İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 13 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesinde bir evi bombaladı.

Filistinli "En-Neccar" ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Saldırıya ilişkin Filistin resmi makamlarından veya İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.