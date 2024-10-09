İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği son saldırılarda 13 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve sivilleri hedef alan saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti.
Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Er-Rafii Okulu'nu bombaladı.
İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 kişi ile 15 yaralı, Kemal Advan ve Endonezya hastanelerine nakledildi.
Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında İsrail askerlerinin sivillere ateş açması sonucu da 7 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Cibaliya kampının el-Fahura bölgesinde Filistinlileri hedef alan bombardımanında da 3 kişi hayatını kaybetti.
El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya'da el-Yemen es-Said Hastanesi çevresindeki Filistinlileri hedef alması sonucu 18 yaralının El-Avde Hastanesine getirildiği belirtildi.