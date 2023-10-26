İsrail'in Gazze saldırıları | İran uyardı: Kontrol tüm tarafların elinden çıkabilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere New York'a giderken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsrail saldırılarının bir an önce durması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini kaydeden Abdullahiyan, "Durum endişe verici boyutlara yükseldi. Kontrol tüm tarafların elinden çıkabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarılarının endişe verici boyutlara ulaştığını ve kontrolün her an tüm tarafların elinden çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Abdullahiyan, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Filistin'e ilişkin olağanüstü oturumuna katılmak üzere New York'a giderken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abdullahiyan, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin körü körüne Siyonist rejime verdiği destekle Gazze halkına yönelik katliam ve soykırım nedeniyle Batı Asya bölgesindeki durum tüm ülkeler için endişe verici boyutlara yükseldi. Kontrol her an tüm tarafların elinden çıkabilir." dedi.

Bir an önce İsrail saldırılarının durması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini kaydeden İranlı Bakan, Filistinli grupların İsrail'e karşı topraklarını savunma haklarının bulunduğunu ve bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarına uygun olduğunu hatırlattı.