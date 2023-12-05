İsrail'in Gazze saldırılarında 63 gazeteci hayatını kaybetti

Gazetecileri Koruma Komitesi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 63 gazeteci yaşamını yitirdi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in Gazze'yeyönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, en fazla can kaybının olduğu 7 Ekim’de toplam 6 gazetecinin öldürüldüğü ifade edilerek 7 Ekim'den bu yana öldürülen 16 binden fazla kişi arasında en az 63 gazeteci ve medya çalışanı bulunduğu ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"CPJ'nin 4 Aralık itibariyle yaptığı ön incelemelere göre savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen 16 binden fazla kişi arasında en az 63 gazeteci ve medya çalışanı bulunuyor. Gazze ve Batı Şeria'da 15 binden fazla Filistinli, İsrail'de ise 1200 kişi öldü. Savaşın gazeteci ölümleri açısından en ölümcül günü 6 gazetecinin öldürüldüğü ilk gün olan 7 Ekim'dir; ikinci en ölümcül gün ise 5 gazetecinin öldürüldüğü 18 Kasım'dır."