İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 782’ye, yaralananların sayısı ise 70 bin 43’e yükseldi.

Dünya 26.02.2024 13:51 Giriş: 26.02.2024 13:51

Güncelleme: 26.02.2024 13:53 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA