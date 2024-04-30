İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 34 bin 535’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 535’e, yaralı sayısı ise 77 bin 704’e yükseldi.

Dünya 30.04.2024 11:13 Giriş: 30.04.2024 11:13

Güncelleme: 30.04.2024 11:16 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA