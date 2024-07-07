İsrail'in Gazze şehrine hava saldırısında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında en az 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği,15'inin yaralandığı belirtildi.

Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesinde Sehviyel ailesinin yaşadığı eve hava saldırısı yaptığı bildirildi.

Evin vurulmasıyla büyük bir duman bulutunun yükseldiği ve saldırının yıkıma yol açtığı ifade edilen açıklamada, 3 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığı, 15 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.