İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 16 Filistinli katledildi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki kentlere düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 10 kişinin enkaz altında kurtarılmayı beklediğini aktardı.

İsrail ordusunun savaş uçakları ve tanklarla Beyt Lahiya beldesine yoğun bombardıman düzenlediğini belirten görgü tanıkları, Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki evlerin patlatıldığını ifade etti.

Tıbbi kaynaklar, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden birisi sivil savunma yetkilisi 3 Filistinlinin cenazelerinin El-Ehli Baptist hastanesine getirildiğini bildirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in, Sabra Mahallesi'ndeki saldırısında yıkılan evde arama kurtarma faaliyeti yürüten sivil savunma ekiplerine yönelik saldırısı sonucu 1 üyelerinin yaşamını yitirdiğini 3'ünün yaralandığını söyledi.

87 SİVİL SAVUNMA YETKİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Basal, "İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı günden bu yana 87 sivil savunma yetkilisini şehit etti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.