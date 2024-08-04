İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Salahaddin Caddesi üzerinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Bezzar Caddesi üzerinde bekleyen bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları El-Mamedani Hastanesi'ne nakledildi.