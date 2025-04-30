İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli katledildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde düzenlediği bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Beyt Lahiya kentinin doğu kesimlerine yönelik topçu atışlarının sürdüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki bir evi hedef aldığı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli öldü.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki iki eve düzenlenen İsrail saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinin Bişara beldesinde de bir apartmanı bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Beni Süheyla beldesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir evi bombalaması sonucu da bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.