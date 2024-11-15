İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Avrupa Hastanesinden alınan bilgiye göre, Refah kentindeki Nasr beldesinde bir evin hedef alındığı hava saldırısında baba ve kızı ölürken, yaralananlar da oldu.

Aksa Şehitleri Hastanesi de Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadıra ve eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail insansız hava araçlarının Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni hedef alması sonucu da 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesinde konuşlu İsrail askeri araçlarından ateş açıldı, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Radi Caddesi topçu saldırılarıyla hedef alındı.

Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir binanın hedef alındığı saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.