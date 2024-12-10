İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 çocuk öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda "İsmail" ailesinden yaşamını yitiren 3 çocuk ve çok sayıda yaralı Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında da çoğunluğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar hastaneye ulaştırıldı.

İsrail topçu birlikleri Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine saldırı düzenledi ve bölgeye ses bombası attı.

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail askeri araçları Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna ateş açtı.

Öte yandan, Filistinli balıkçılar, İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçlerin sabah Deyr el-Belah açıklarında avlanan balıkçılara müdahale ettiğini belirtti. İsrail askerleri, kıyıya yakın bölgede avlanan Filistinli 6 balıkçıyı gözaltına aldı.