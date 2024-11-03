İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gece boyu düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile Beyt Lahiya kentlerinde üç evi bombaladı.

Her iki saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nın Nezle bölgesinde düzenlediği saldırıda da 2 kişi öldü. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun ayrıca güneydeki Refah kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.