İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları: Cibaliya'da 100 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hamas ise İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'den çekilmeden esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecine girmeyeceklerini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin ardından başlayan çatışmalar devam ediyor.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya'ya yaptığı saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hamas, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nden çekilmeden ve kapsamlı bir ateşkes sağlanmadan, İsrail ile esir takası anlaşmasından söz edilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Gazze’de İsrail’e karşı direnişi sürdüreceklerini söyledi.

Hayye, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kapsamlı bir ateşkes ve tüm İsrail işgal güçlerinin Gazze’den çekilmesini istiyoruz. Sonra esirler meselesini konuşuruz.” dedi.

İsrailli çevrelerce, “Gazze’deki savaş ve Hamas sonrasına” işaret edilerek kullanılan “ertesi gün” ifadesine değinen Hayye, “Gazze’de ‘ertesi gün’ zaferimizdir. Her kim Hamas’tan sonrasını düşünüyorsa, hayal görüyordur. Mukaddesatımız ve topraklarımız özgürleşmeden halkımızı savunmaktan geri durmayacağız” diye konuştu.

Hayye, Hamas’ın Gazze’de İsrail’e karşı aylarca direnecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizerek, “Direnişin iyi durumda ve kararlı olduğu konusunda güvence veriyoruz. Halkımız teslim olma bayrağını asla kaldırmayacak, topraklarında kalıp direnişe sahip çıkacak” ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili, “Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin tektir, yönetimine de halkımız karar verir. Gazze’nin geleceği, Kudüs’ün ve tüm Filistin’in geleceğine bağlıdır. Biz, Hamas olarak halkımızın bir parçasıyız ve yardımları artırmak için tüm kapıları çalıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gazze’nin günlük yüzlerce TIR yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Hayye, Arap ve İslam ülkelerinin Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için baskı yapmasını istedi.

Hayye, Gazze’deki duruma dikkati çekerek, “İşgalci İsrail Gazze’yi iki silahla vuruyor; bombalar ve açlık.” dedi.

Gazze’deki “insani ara” süresinde yalnızca 300 tır yardımın ulaştırılabildiğini ifade eden Hayye, “Gazze’de içme suyuna erişimi olmayan çok sayıda aile var. Günlük 500 yardım tırı ulaştırmak istiyoruz.” diye konuştu.

SAVAŞTA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800'e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İSRAİL'İN SON CİBALİYA SALDIRISINDA EN AZ 100 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.

İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.