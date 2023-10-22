İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 kilise zarar gördü

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kilisenin "ciddi" şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 31 caminin tamamen yıkıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu saldırılarda 3 kilisenin de "ciddi" şekilde zarar gördüğü belirtilen açıklamada, iki haftadır devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 50'sinin tamamen veya kısmen zarar gördüğü aktarıldı.