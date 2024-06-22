İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 551'e, yaralı sayısı ise 85 bin 911'e yükseldi

Dünya 22.06.2024 12:55 Giriş: 22.06.2024 12:55

Güncelleme: 22.06.2024 12:59 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA