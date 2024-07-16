İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 284. gününde sürdürüyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ilk yardım ekipleri, İsrail uçaklarının hedef aldığı bir evin enkazından 4 Filistinliyi ölü, 3 Filistinliyi de yaralı olarak çıkardı.

Yine güneydeki Refah kentinde de İsrail saldırıları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti; kentin batısındaki yerleşim yerlerine de saldırılar düzenlendi.

Gazze kentinde ise İsrail uçaklarının iki evi hedef alması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.