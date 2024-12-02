İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki saldırılarında Filistinlilere ait evleri havaya uçurmaya devam ederken, bölgenin orta kesiminde açılan ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Musaddar köyüne silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin batısı ile Saftavi bölgesine İsrail askerleri saldırı düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Cibaliya'da sivillere ait çok sayıda binayı havaya uçurdu.