İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki Deyr Belah Belediyesine düzenlediği saldırıda Belediye Başkanı da öldü

Gazze'deki Yerel Yönetim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Deyr el-Belah Belediyesi binasına düzenlediği hava saldırısında Belediye Başkanı Cerv'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Cerv, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 4'üncü belediye başkanı oldu.

İsrail daha önce de Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Megari, El-Magazi Belediye Başkanı Hatim el-Gamri ve Ez-Zehra Belediye Başkanı Mervan Hamed'i öldürmüştü.

İsrail’in bugün Deyr Belah Belediyesi binasına düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Filistin Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah Belediyesi binasını ve Gazze şehrinde yerinden edilmiş insanların barındığı bir okulu bombalaması, "tüm uluslararası yasa ve normların apaçık ihlali ve savunmasız sivilleri kasıtlı olarak hedef alma" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşananların, İsrail'in vahşetini ve dünyanın kuşatılmış ve mazlum halkın acılarına karşı sessizliğini yansıtan büyük bir insani suç olduğu dile getirildi.

Uluslararası topluma ve dünyaya katliamların ve felaketlerin son bulması ve halk için adaletin sağlanması amacıyla acilen harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'ne uygulanan "ırkçı kuşatmanın ve kanlı savaşın" sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çalışmak gerektiği vurgulandı.