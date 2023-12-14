İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 3 bin 714 öğrenci öldü

Filistin Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze ve Batı Şeria'da 3 bin 714 öğrenci hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen öğrenci sayısı açıklandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 3 bin 679 öğrenciyi öldürdüğü, 5 bin 429'unu da yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da da 35 öğrenciyi öldürdüğü, 271'ini yaraladığı ve 82'sini de gözaltına aldığı aktarıldı.

Saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'da 3 bin 714 öğrenciyi öldürdüğü ve 5 bin 700'ünü de yaraladığı bildirildi.

209 ÖĞRETMEN VE İDARECİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail saldırılarında Gazze'de 209 öğretmen ve idarecinin öldürüldüğü, 619'unun yaralandığı, Batı Şeria'da 2 öğretmenin yaralandığı ve 65'ten fazla öğretmenin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Gazze'de 278 devlet okulu ile BM bünyesinde 65 okulun İsrail saldırılarında tahrip edildiği, bunlardan 83'ünün ağır hasar gördüğü ve 7'sinin yıkıldığı bildirildi.

133 DEVLET OKULU BARINMA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin baskınında 38 okulun tahrip edildiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarıyla kamuya ait eğitim kurumlarının yüzde 90'ına doğrudan zarar verdiği, yüzde 29'unun ise yıkım veya ciddi hasar alması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Gazze'de 133 devlet okulunun yerinden edilen Filistinliler için barınma merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi.