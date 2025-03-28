İsrail'in Gazze'ye 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 896 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden saldırı başlattığı 18 Mart'tan bu yana 896 Filistinli öldü, 1984 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

24 SAATTE 43 CAN KAYBI

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 43 ölü ve 115 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 896 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1984 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 251'e, yaralıların sayısının da 114 bin 25'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.