İsrail'in Gazze'ye bombardımanında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde sahildeki Şati Mülteci Kampı'nda bir binayı ve merkezdeki en-Nasr ve er-Rimal mahallelerinde iki binayı hedef alması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sahildeki Şati Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti, on kişi yaralandı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze şehir merkezinde en-Nasr Mahallesi ve er-Rimal Mahallesi'nde iki binayı hedef aldı. Söz konusu iki saldırıyla ilgili, henüz ölü yaralı bilgisi paylaşılmadı.