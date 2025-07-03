İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda 83 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 41'i insani yardım bekleyenler olmak üzere 63 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinliler ve yardım bekleyen siviller vardı.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulu'nu bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulda İsrail saldırısı nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bombalanan okulda büyük yıkım meydana geldi ve yangın çıktı. İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Fahd es-Sabah Okulu'nu tahliye uyarısı yaptıktan sonra 2 kez hedef aldı.

İsrail'in hedef aldığı okulun enkazından bir kadının cesedi çıkarıldı. Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı yakınında İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesinde İsrail ordusunun "Ebu'l Karaya" ailesine ait evi bombalaması sonucu Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 7'si insani yardım bekleyen 26 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı.

Saldırıda çok sayıda çadır yanarak kül oldu. Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde de Selahaddin Caddesinde İsrail ordusunun yardım dağıtım noktası yakınındaki Filistinlilere ateş açması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Zeytun ve Tuffah mahallelerinde Filistinlileri hedef alması sonucu 3 kişi öldü. Gazze kentinin merkezindeki Vahde Caddesi'ne İsrail ordusunun birkaç gün önce düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail topçu birliklerinin Batı Kavşağı bölgesini hedef alması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Cibaliya'da İsrail ordusunun bombardımanında Ebu Verde ailesinden bir Filistinli hayatını kaybetti.