İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen İsrail saldırılarında 3'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.