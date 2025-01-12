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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 12.01.2025 18:17
  • Giriş: 12.01.2025 18:17
  • Güncelleme: 12.01.2025 18:17
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alan insansız hava aracından (İHA) atılan bomba ile vuruldu. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin kuzeyindeki El-Kerame Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu alana düzenlenen bombardımanda 2 Filistinli öldü.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bombalı saldırısında 1 Filistinli can verdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail saldırısında da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, İsrail topçu birliklerinin, hastanenin çevresini yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

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