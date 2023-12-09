İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 700'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte öldürülenlerin sayısı 213 artarak 17 bin 700'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 213 Filistinlinin öldürüldüğünü aktaran Kudra, 210 cenaze ile 2 bin 300 yaralının hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Kudra, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 700'e, saldırılarda yaralananların sayısının ise 48 bin 780'e çıktığını belirtti.

"Son saatlerde, işgal (İsrail) güçleri 20 korkunç katliam gerçekleştirdi ve aileleri bütünüyle yok etti. İşgalcilerin korkunç bir katliam gerçekleştirdiği Gazze'deki Halife Okulu dahil olmak üzere yerleşim bölgelerindeki ve okullardaki vatandaşlardan çok sayıda çağrı aldık." ifadelerini kullanan Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi halkına yönelik suçlarının ve soykırımın, açıklamaların ve mantığın ötesine geçtiğini belirterek, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Filistin varlığının sona erdirilmesinin insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Kudra, Gazze Avrupa Hastanesi bölgesinde yaralıları tahliye etmeye çalışan bir ambulansın hedef alınması sonucu 2 sağlık görevlisinin yaralandığını, ambulansta hasar meydana geldiğini ifade ederek, şu ana kadar 57 ambulansın hedef alındığını aktardı.

"HAMİLE KADINLAR DOĞUM HİZMETİNE ERİŞEMİYOR"

Kudra, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan ve El-Avde Hastanesi'ni kuşatmaya devam ettiğini, İsrail keskin nişancılarının iki sağlık personelini öldürdüğünü, çok sayıda hamile kadını da öldürdüğü veya yaraladığını belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki hamile kadınların, El-Avde Hastanesi'ndeki doğum hizmetine erişemediğini, bunun hem onlar hem bebekleri için tehlike teşkil ettiğini vurgulayan Kudra, "Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar ev ev, okul okul imhaya maruz kalıyor. Hastanelerin kuşatılması ve hizmet dışı kalması sonucu yaralılar ölüme terk ediliyor." ifadelerini kullandı.

"36 SAĞLIK PERSONELİ HALA ALIKONULUYOR"

Kudra, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelini hala alıkoyduğuna dikkati çekti.

İsrail'in bilinçli olarak 132 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 22 hastane ve 46 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını aktaran Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırganlığının 295 sağlık personelinin ölümüne, yüzlercesinin de yaralanmasına yol açtığını kaydetti.

Gazze Şeridi'ne sağlık desteği verilmesi çağrısında bulunan Kudra, yaralıları tahliye etmek için kullanılan mekanizmaların hala kısıtlı olduğunu ve yüzlerce yaralının ölüme terk edildiğini aktardı.