İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 21 bin 822'ye ulaştı!

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 21 bin 822'ye yükseldi. İsrail güçleri son 24 saatte Gazze'de 150 Filistinliyi daha öldürdü, 286 Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 150 artarak 21 bin 822'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor / Fotoğraf: AA

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.